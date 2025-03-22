"Нижегородская небывальщина" Максима Приданова: фото с открытия выставки в НГХМ

22 марта в НГХМ | ИСКУССТВО XX ВЕКА открылся новый проект (0+) нижегородского художника Максима Приданова, приуроченный к его 60-летнему юбилею. Выставка называется "Нижегородская небывальщина".
Экспозиция, включающая работы последних пяти лет, погружает зрителей в мир живописи, который охватывает как родные пейзажи Нижнего Новгорода, так и далекие уголки мира, такие как Гималаи, Кордильеры и Анды.
На выставке представлены картины, которые не только передают красоту природы, но и наполнены философскими размышлениями, а также забавными деталями. Например, часто в пейзажах художника появляются коты, которые становятся своеобразными проводниками по его живописным мирам.
Коллекционеры из Нижнего Новгорода также предоставили работы Приданова из 2000-2010-х годов, которые расширяют представление о его творческом пути.
Фото: Александр Воложанин
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