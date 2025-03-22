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Культура и отдых

"Нижегородская небывальщина" Максима Приданова: фото с открытия выставки в НГХМ

22 марта 2025 12:29  [4] Культура и отдых

22 марта в НГХМ | ИСКУССТВО XX ВЕКА открылся новый проект (0+) нижегородского художника Максима Приданова, приуроченный к его 60-летнему юбилею. Выставка называется "Нижегородская небывальщина". 

Экспозиция, включающая работы последних пяти лет, погружает зрителей в мир живописи, который охватывает как родные пейзажи Нижнего Новгорода, так и далекие уголки мира, такие как Гималаи, Кордильеры и Анды.  

На выставке представлены картины, которые не только передают красоту природы, но и наполнены философскими размышлениями, а также забавными деталями. Например, часто в пейзажах художника появляются коты, которые становятся своеобразными проводниками по его живописным мирам.  

Коллекционеры из Нижнего Новгорода также предоставили работы Приданова из 2000-2010-х годов, которые расширяют представление о его творческом пути. 

Фото: Александр Воложанин

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Выставка Приданова
Выставка Приданова
Выставка Приданова
Выставка Приданова
Выставка Приданова
Выставка Приданова
Выставка Приданова
Выставка Приданова
Выставка Приданова
Выставка Приданова
Выставка Приданова
Выставка Приданова

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Теги:
Выставка Искусство НГХМ
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Фоторепортажи
Нижегородская небывальщина Максима Приданова: фото с открытия выставки в НГХМ
22 марта 2025 12:29"Нижегородская небывальщина" Максима Приданова: фото с открытия выставки в НГХМ
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