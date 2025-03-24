С "Нижегородавтодора" принудительно взыщут 39 млн рублей долга по зарплате

Гострудинспекция в Нижегородской области приняла 568 решений о принудительном взыскании задолженности по заработной плате с ООО "Нижегородавтодор". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Ранее в компании провели внеплановую проверку и выявили нарушения, связанные с невыплатой зарплаты. Работодателю выдали предписание об устранении задолженности. Однако в установленный срок компания не предоставила инспекции сведения о полном погашении долгов перед сотрудниками. Повторная проверка показала, что обязательства выполнены лишь частично.
По данным инспекции, после частичного погашения задолженность перед работниками все еще превышает 39 млн рублей.
В связи с этим в соответствии со статьей 360.1 Трудового кодекса РФ решено взыскать оставшуюся сумму в принудительном порядке.
Главный госинспектор труда Нижегородской области Илья Мошес подчеркнул, что ведомство продолжает работу по защите трудовых прав сотрудников.
"Работодатели должны осознавать свою ответственность перед коллективом и своевременно выплачивать заработную плату", — заявил он.
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