С "Нижегородавтодора" принудительно взыщут 39 млн рублей долга по зарплате Экономика

Гострудинспекция в Нижегородской области приняла 568 решений о принудительном взыскании задолженности по заработной плате с ООО "Нижегородавтодор". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее в компании провели внеплановую проверку и выявили нарушения, связанные с невыплатой зарплаты. Работодателю выдали предписание об устранении задолженности. Однако в установленный срок компания не предоставила инспекции сведения о полном погашении долгов перед сотрудниками. Повторная проверка показала, что обязательства выполнены лишь частично.

По данным инспекции, после частичного погашения задолженность перед работниками все еще превышает 39 млн рублей.

В связи с этим в соответствии со статьей 360.1 Трудового кодекса РФ решено взыскать оставшуюся сумму в принудительном порядке.

Главный госинспектор труда Нижегородской области Илья Мошес подчеркнул, что ведомство продолжает работу по защите трудовых прав сотрудников.

"Работодатели должны осознавать свою ответственность перед коллективом и своевременно выплачивать заработную плату", — заявил он.