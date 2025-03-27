Нижний Новгород начнет субсидировать авиарейсы в Абхазию в этом курортном сезоне

Начинается субсидирование прямых авиаперелетов между Нижним Новгородом и Абхазией. Об этом мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев написал в своем телеграм-канале.
По его словам, авиасообщение планируется начать уже в этом курортном сезоне. В администрации ждут предложений от компаний, готовых организовать рейсы.
Ранее стало известно, что Нижний Новгород и Сухум готовят запуск прямых авиарейсов в 2025 году.
Добавим, что осенью 2024-го столицы Приволжья и Абхазии стали городами-побратимами.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+