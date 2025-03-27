Нижний Новгород начнет субсидировать авиарейсы в Абхазию в этом курортном сезоне Культура и отдых

Начинается субсидирование прямых авиаперелетов между Нижним Новгородом и Абхазией. Об этом мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев написал в своем телеграм-канале.

По его словам, авиасообщение планируется начать уже в этом курортном сезоне. В администрации ждут предложений от компаний, готовых организовать рейсы.

Ранее стало известно, что Нижний Новгород и Сухум готовят запуск прямых авиарейсов в 2025 году.

Добавим, что осенью 2024-го столицы Приволжья и Абхазии стали городами-побратимами.