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Культура и отдых

Нижний Новгород начнет субсидировать авиарейсы в Абхазию в этом курортном сезоне

27 марта 2025 17:29  [91] Культура и отдых

Начинается субсидирование прямых авиаперелетов между Нижним Новгородом и Абхазией. Об этом мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев написал в своем телеграм-канале.

По его словам, авиасообщение планируется начать уже в этом курортном сезоне. В администрации ждут предложений от компаний, готовых организовать рейсы.

Ранее стало известно, что Нижний Новгород и Сухум готовят запуск прямых авиарейсов в 2025 году.

Добавим, что осенью 2024-го столицы Приволжья и Абхазии стали городами-побратимами. 

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Туризм
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