"Верный друг и профессионал": в НГПУ почтили память журналиста Андрея Панова Общество

Фото: социальные сети НГПУ

Мининский университет (НГПУ) опубликовал пост с воспоминаниями о журналисте и операторе телеканала "Звезда" Андрее Панове, который погиб при обстреле в зоне СВО.

Как выяснилось, Андрей Панов закончил естественно-географический факультет НГПУ в 2001 году.

"Андрей Панов - это честь и совесть! Надежный, ответственный, верный, сильный, справедливый, мужественный, стойкий, выносливый, добрый, заботливый! Ну и, конечно, скромный, считающий, что все это в порядке вещей и так и должно быть", - написали представители вуза.

Отмечается, что журналист почти непрерывно работал в зоне боевых действий и непосредственно на передовой. Он жил в окопах вместе с военными, а в свободное время учился управлять беспилотниками в симуляторе, чтобы в дальнейшем подписать контракт в качестве оператора БПЛА.

В университете отметили, что Панов любил свою работу и многочисленные командировки, благодаря которым смог увидеть новые страны и места. Он также работа в горячих точках (Сирия, Нагорный Карабах, Армения, съемки в пандемию, Иран, Пакистан).

"Верный друг, внимательный сын и любящий отец! "Спецоператор"! Профессионал и Человек с большой буквы!" - подытожили в университете.

Сообщалось, что глава региона пообещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

Похороны нижегородского журналиста пройдут 29 марта.