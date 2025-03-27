Продлен срок подачи документов по скандальным гаражам на территории "Надежды" Экономика

Фото: Александр Воложанин

Срок приема документов от владельцев гаражей, расположенных на территории детского дома "Надежда" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, продлен до 1 июня. Об этом сообщили в региональном минимущества, отвечая на обращения граждан в соцсетях.

Ранее крайним сроком подачи документов называли 1 апреля, однако теперь у пользователей гаражных боксов появилось дополнительное время для сбора и предоставления необходимой информации. Документы можно направить как лично, так и по электронной почте в адрес КП "Регнедвижимость".

Ситуация с этими гаражами получила широкий общественный резонанс. Власти намерены очистить территорию от самовольно возведенных построек, если их владельцы не смогут доказать законность размещения. Поводом для проверки стало выявление схемы, по которой государственные участки были незаконно переданы под застройку.

Среди владельцев гаражей есть девять участников СВО, которые также пытаются отстоять свое право на пользование постройками. Однако в министерстве подчеркнули, что решение по каждому объекту будет приниматься индивидуально — только после тщательного анализа представленных документов.

Ранее вскрылась жуткая правда о детдоме "Надежда" на Автозаводе. Ее озвучила советник губернатора Нижегородской области Нюта Федермессер.