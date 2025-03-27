Озвучена причина пожара с тремя погибшими в Ковернинском районе Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС России

Дознаватели установили причину возгорания жилого деревянного дома ночью 1 апреля в деревне Большие Мосты Ковернинского округа, сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

По результатам экспертизы, причиной стал аварийный режим работы электросети.

Напомним, в результате пожара погибла семья из трех человек, в одной из комнат спали 78-летняя женщина с двумя сыновьями.

Следком Нижегородской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Ранее сообщалось, возгорание заднего колеса у нижегородского автобуса произошло из-за неисправности тормозной системы.