30% акций НПАТа заинтересовали лишь одного инвестора

Единственным претендентом на покупку 30% акций АО "Нижегородпассажиравтотранс" стало ООО "РТ Лайн — Общественный транспорт". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Как уточнили в ведомстве, заседание комиссии по отбору инвестора запланировано на первую декаду апреля. По его итогам будет принято решение о заключении соглашения с претендентом.
Напомним, что в марте региональный минтранс объявил отбор инвестора для участия в дополнительной эмиссии акций предприятия. Решение о продаже доли было утверждено постановлением правительства Нижегородской области №106 от 17 февраля 2025 года. Приём заявок проходил с 10 по 27 марта.
Согласно условиям отбора, потенциальный инвестор должен был подтвердить наличие не менее 711 млн рублей, а также опыт работы с брутто- и нетто-контрактами, наличие собственного автобусного парка и отсутствие случаев расторжения контрактов по инициативе заказчика. Кроме того, участник должен был гарантировать выполнение ключевых показателей эффективности перевозчика — таких как объём транспортной работы, количество автобусов на линии и соблюдение расписания.
Победитель отбора получит 30% акций предприятия и возьмёт на себя обязательства по улучшению качества транспортного обслуживания в границах Нижнего Новгорода. Планируется, что передача части управленческих функций инвестору позволит повысить эффективность работы перевозчика и увеличить количество автобусов на маршрутах.
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