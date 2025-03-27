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Экономика

30% акций НПАТа заинтересовали лишь одного инвестора

02 апреля 2025 11:55  [118] Экономика
30% акций НПАТа заинтересовали лишь одного инвестора

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Единственным претендентом на покупку 30% акций АО "Нижегородпассажиравтотранс" стало ООО "РТ Лайн — Общественный транспорт". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Как уточнили в ведомстве, заседание комиссии по отбору инвестора запланировано на первую декаду апреля. По его итогам будет принято решение о заключении соглашения с претендентом.

Напомним, что в марте региональный минтранс объявил отбор инвестора для участия в дополнительной эмиссии акций предприятия. Решение о продаже доли было утверждено постановлением правительства Нижегородской области №106 от 17 февраля 2025 года. Приём заявок проходил с 10 по 27 марта.

Согласно условиям отбора, потенциальный инвестор должен был подтвердить наличие не менее 711 млн рублей, а также опыт работы с брутто- и нетто-контрактами, наличие собственного автобусного парка и отсутствие случаев расторжения контрактов по инициативе заказчика. Кроме того, участник должен был гарантировать выполнение ключевых показателей эффективности перевозчика — таких как объём транспортной работы, количество автобусов на линии и соблюдение расписания.

Победитель отбора получит 30% акций предприятия и возьмёт на себя обязательства по улучшению качества транспортного обслуживания в границах Нижнего Новгорода. Планируется, что передача части управленческих функций инвестору позволит повысить эффективность работы перевозчика и увеличить количество автобусов на маршрутах.

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Теги:
Минтранс НПАТ Общественный транспорт
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