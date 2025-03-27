Экс-министр Лебедева возглавила филиал РАНХиГС в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров официально представил нового руководителя Нижегородского института управления — филиала Президентской академии 2 апреля. Им стала Екатерина Лебедева, ранее занимавшая должность министра кадровой политики правительства Нижегородской области.

В церемонии представления приняли участие сотрудники вуза, студенческий актив, а также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Алексей Комиссаров отметил, что Нижегородская область активно развивается, реализует масштабные проекты в промышленности и инфраструктуре, уделяя при этом большое внимание образованию и науке. По его словам, в таких условиях особенно важно обеспечивать качественную подготовку будущих управленцев.

"Уверен, что в тесном взаимодействии с региональными органами власти мы сможем сделать так, чтобы выпускники филиала достойно продолжали развивать область. Планируем усиливать партнёрство с Корпоративным университетом правительства региона и расширять программы по подготовке кадров для госсектора", — подчеркнул ректор академии.

Губернатор Глеб Никитин выразил уверенность, что приход Екатерины Лебедевой придаст институту новый импульс развития. Он подчеркнул, что вуз остаётся одним из лидеров в подготовке управленческих кадров для органов власти и государственных корпораций.

"Институт активно сотрудничает с правительством области, является партнёром в проведении стратегических сессий, участвует в таких проектах, как "Школа мэров", "Команда Новороссии" и "Время героев". Уверен, что курс на поступательное развитие будет продолжен", — отметил глава региона.

Екатерина Лебедева начала работу в правительстве Нижегородской области в 2002 году. За более чем 20 лет она выстроила эффективное взаимодействие с органами власти, муниципалитетами и образовательными учреждениями. Под её руководством был реализован первый в стране пилотный проект по созданию Единой кадровой службы и аутсорсингу кадровых процессов в исполнительных органах власти.

Она также курировала работу Корпоративного университета правительства Нижегородской области, на базе которого создан центр привлечения талантов и запущен всероссийский круглогодичный центр компетенций "КУПНО.Старт". В рамках этих инициатив были организованы оплачиваемые стажировки, лекции госслужащих для студентов РАНХиГС и форумы "ГосСтарт".

Выступая перед преподавателями и студентами, Екатерина Лебедева подчеркнула, что будет опираться на профессионализм коллектива и продолжит развитие практикоориентированного образования.

"Успех всех проектов невозможен без сильного преподавательского состава. Мы будем создавать условия для их профессионального роста и развивать современные образовательные программы для госслужащих. Надеюсь на инициативность и поддержку академического сообщества. Вместе мы сможем больше!"— сказала она.

Опыт и управленческие компетенции Екатерины Лебедевой, накопленные за годы службы, должны способствовать дальнейшему повышению качества подготовки кадров для системы государственного и муниципального управления в регионе.