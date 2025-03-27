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Харламов высказался о будущем Ларионова в "Торпедо"

04 апреля 2025 14:15  [54]

Фото: Александр Воложанин

Генеральный менеджер ХК "Торпедо" Александр Харламов высказался о будущем Игоря Ларионова в команде после вылета из плей-офф. Он дал комментарий Odds.ru.

Напомним, нижегородский клуб стал первой командой, вылетевшей из первого раунда кубка Гагарина. Торпедовцы не смогли выиграть ни одной игры у "Локомотива" и проиграли серию всухую на домашнем льду.

В социальных сетях начались активные спекуляции о возможном увольнении Игоря Ларионова с поста главного тренера после неудачного сезона. Нынешний сезон команды, третий с Ларионовым у руля, стал самым провальным по статистике.

"Будущее Ларионова? Давайте я пока не буду это комментировать, потому что это немного не в моей компетенции находится. Это у нас глава региона решает. Когда падает результат, критика неизбежна. Это, по-моему, нормально", - заявил Александр Харламов.

Кстати, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин остался недоволен сезоном "Торпедо", назвав его неудачным, несмотря на некоторые яркие победы.

Сам Игорь Ларионов на послематчевой пресс-конференции поделился, что разочарован поражением, но заявил, что команда еще не была готова к такой победе.

Ранее сообщалось, что новый сезон ХК "Торпедо" могут начать на новой арене на Стрелке.

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Теги:
Глеб Никитин ХК "Торпедо" Хоккей
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