Субботник собрал 30 тысяч нижегородцев и дал старт месячнику благоустройства

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В Нижнем Новгороде 5 апреля прошел общегородской субботник, в котором приняли участие более 30 тысяч жителей. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
К уборке присоединились глава города, принимающий участие в субботнике каждый год, работники городской и районных администраций, активисты ТОСов, сотрудники предприятий, представители трудовых коллективов, волонтеры, а также неравнодушные горожане.
Для организации субботника по городу было подготовлено 54 площадки, где участники могли получить необходимый инвентарь и присоединиться к работам. В результате совместных усилий за один день было собрано почти 10 тысяч кубометров мусора.
Субботник дал старт месячнику по благоустройству, основная часть которого будет приурочена ко Дню Победы. В рамках этого масштабного этапа планируется:
- вывезти более 86 тысяч кубометров мусора;
- очистить от мусора почти 60 тысяч квадратных метров газонов;
- отремонтировать 325 детских и 54 спортивных площадки;
- обновить 627 контейнерных площадок и установить 22 новых;
- восстановить 62 памятника и мемориала;
- установить и заменить в общей сложности 257 контейнеров;
- разместить более 340 новых урн.
Кроме того, в городе продолжится ямочный ремонт дорог, высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников, а также мойка и подметание улиц и тротуаров.
Ранее сообщалось, восемь общественных пространств общей площадью более 116 гектаров обработали от клещей в Нижнем Новгороде.
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