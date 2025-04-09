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Происшествия

Нижегородского экс-чиновника Бортникова решили оставить в СИЗО до 9 июня

11 апреля 2025 10:00  [7] Происшествия
Бывшего замглавы управделами нижегородского правительства оставили в СИЗО до 9 июня

Бывшего и.о. руководителя управделами правительства Нижегородской области Юрия Бортникова останется в СИЗО до 9 июня. Решение о продлении меры пресечения принял Московский райсуд. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе областного суда. 

Напомним, Бортникова задержали в конце февраля. Экс-чиновник подозревается в крупной растрате.

По версии следствия, он незаконно израсходовал 5 млн рублей из регионального бюджета на ремонт служебной квартиры, предоставленной тогдашнему заместителю губернатора Юрию Ильину. Защита настаивает, что Бортников не превышал своих должностных обязанностей, так как ремонт служебного жилья входил в его обязанности. 

Ранее сообщалось, что 3,7 млн рублей взыскали с бывшего сотрудника нижегородского минимущества.

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Теги:
Превышение полномочий Суд чиновники
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