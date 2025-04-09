Нижегородского экс-чиновника Бортникова решили оставить в СИЗО до 9 июня

Бывшего и.о. руководителя управделами правительства Нижегородской области Юрия Бортникова останется в СИЗО до 9 июня. Решение о продлении меры пресечения принял Московский райсуд. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе областного суда.
Напомним, Бортникова задержали в конце февраля. Экс-чиновник подозревается в крупной растрате.
По версии следствия, он незаконно израсходовал 5 млн рублей из регионального бюджета на ремонт служебной квартиры, предоставленной тогдашнему заместителю губернатора Юрию Ильину. Защита настаивает, что Бортников не превышал своих должностных обязанностей, так как ремонт служебного жилья входил в его обязанности.
Ранее сообщалось, что 3,7 млн рублей взыскали с бывшего сотрудника нижегородского минимущества.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+