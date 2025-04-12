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Общество

Прощание с погибшим на СВО Евгением Самсоновым пройдет 29 апреля

14 апреля 2025 09:45  [87] Общество
Евгений Самсонов из Сарова погиб на СВО

Фото: Анастасия Назарова

Евгений Самсонов из Сарова погиб на СВО. Об этом сообщили его близкие в социальных сетях. 

Известно, что боец погиб 17 марта, а 29 апреля пройдет поминальный обед. 

Ранее сообщалось, что два жителя Арзамасского района Александр Шокин и Николай Горьков погибли в зоне СВО. Также стало известно, что прощание с участником СВО Алексеем Грибенниковым прошло в Лыскове.

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Теги:
Похороны Саров СВО
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