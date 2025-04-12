Прощание с погибшим на СВО Евгением Самсоновым пройдет 29 апреля

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Евгений Самсонов из Сарова погиб на СВО. Об этом сообщили его близкие в социальных сетях.
Известно, что боец погиб 17 марта, а 29 апреля пройдет поминальный обед.
Ранее сообщалось, что два жителя Арзамасского района Александр Шокин и Николай Горьков погибли в зоне СВО. Также стало известно, что прощание с участником СВО Алексеем Грибенниковым прошло в Лыскове.
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