Прощание с погибшим на СВО Евгением Самсоновым пройдет 29 апреля Общество

Фото: Анастасия Назарова

Евгений Самсонов из Сарова погиб на СВО. Об этом сообщили его близкие в социальных сетях.

Известно, что боец погиб 17 марта, а 29 апреля пройдет поминальный обед.

Ранее сообщалось, что два жителя Арзамасского района Александр Шокин и Николай Горьков погибли в зоне СВО. Также стало известно, что прощание с участником СВО Алексеем Грибенниковым прошло в Лыскове.