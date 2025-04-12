Аферисты активно используют схему с ложным взломом кабинета в госсервисах Общество

Злоумышленники всё чаще используют тактику ложного взлома личных кабинетов на государственных сервисах, чтобы обмануть граждан. Об этом сообщает телеканал "360".

Жертвы получают поддельные письма от "Госуслуг" о якобы несанкционированном доступе к их аккаунтам. В письмах указан номер фиктивного центра поддержки для срочного обращения. Общение с оператором по этому номеру приводит к разговору с мошенником.

По оценкам экспертов, ложный взлом личных кабинетов стал популярным методом преступников. Этот приём является лишь частью более сложной схемы, направленной на то, чтобы ввести жертву в заблуждение на первом этапе. Злоумышленники используют разные способы уведомления о мнимом взломе: от писем до звонков. Они могут требовать личные данные, а затем уже угрожать взломом аккаунта.

Чтобы защититься, проверяйте отправителя подозрительных писем и убедитесь, что доступ к аккаунту доступен на официальном сайте "Госуслуг". При необходимости обращайтесь в настоящую службу поддержки.

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Напомним, в России принят закон, направленный на защиту граждан от кибермошенничества.