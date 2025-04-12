Метрощит "Владимир" вернулся на Сенную под покровом ночи

Фото:
Прошлой ночью на площади Свободы в Нижнем Новгороде проходила настоящая спецоперация: метростроевцы перевезли головную часть тоннелепроходческого комплекса "Владимир" обратно на стартовый котлован на Сенной площади.
Как сообщил телеграм-канал "МетроНН", на огромных тралах щит аккуратно доставили к месту новой работы. Впереди — повторная сборка, проверка всех систем и подготовка ко второй проходке. На этот раз "Владимир" будет прокладывать левый тоннель будущей станции метро.
Планируется, что санация, тесты и наладка займут около месяца.
Напомним, что в начале апреля 50-тонный ротор метрощита "Владимир" достали из котлована на площади Свободы.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+