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Общество

Метрощит "Владимир" вернулся на Сенную под покровом ночи

16 апреля 2025 10:49  [60] Общество
Метрощит Владимир вернулся на Сенную под покровом ночи

Фото: "МетроНН"/ Telegram

Прошлой ночью на площади Свободы в Нижнем Новгороде проходила настоящая спецоперация: метростроевцы перевезли головную часть тоннелепроходческого комплекса "Владимир" обратно на стартовый котлован на Сенной площади.

Как сообщил телеграм-канал "МетроНН", на огромных тралах щит аккуратно доставили к месту новой работы. Впереди — повторная сборка, проверка всех систем и подготовка ко второй проходке. На этот раз "Владимир" будет прокладывать левый тоннель будущей станции метро.

Планируется, что санация, тесты и наладка займут около месяца.

Напомним, что в начале апреля 50-тонный ротор метрощита "Владимир" достали из котлована на площади Свободы.

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Теги:
Метро Строительство
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