Метрощит "Владимир" вернулся на Сенную под покровом ночи Общество

Фото: "МетроНН"/ Telegram

Прошлой ночью на площади Свободы в Нижнем Новгороде проходила настоящая спецоперация: метростроевцы перевезли головную часть тоннелепроходческого комплекса "Владимир" обратно на стартовый котлован на Сенной площади.

Как сообщил телеграм-канал "МетроНН", на огромных тралах щит аккуратно доставили к месту новой работы. Впереди — повторная сборка, проверка всех систем и подготовка ко второй проходке. На этот раз "Владимир" будет прокладывать левый тоннель будущей станции метро.

Планируется, что санация, тесты и наладка займут около месяца.

Напомним, что в начале апреля 50-тонный ротор метрощита "Владимир" достали из котлована на площади Свободы.