Как запрет на мигрантов с патентом повлияет на рынок труда в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин прокомментировал возможный кадровый дефицит, связанный с вступившим в силу указом губернатора о запрете работы мигрантов с патентом в ряде отраслей. Свое мнение он озвучил 7 апреля на пресс-конференции «Работа России. Время возможностей», прошедшей в Нижегородском областном информационном центре. Мероприятие посетил корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Напомним, с 1 апреля в регионе действует указ главы области Глеба Никитина, который ограничивает трудовую деятельность иностранных граждан с патентами в 16 отраслях экономики. В их числе — курьерская доставка, общественное питание, образование, здравоохранение, культура, спорт, такси и социальное обслуживание.

По оценкам специалистов, изменения затронут около 10% от общего количества выданных трудовых патентов, поэтому масштаб воздействия оценивается как ограниченный.

Игорь Пантюхин подчеркнул, что при подготовке документа учитывался дефицит кадров в различных секторах. Так, ограничения не коснулись сельского хозяйства, строительства и сферы ЖКХ. При этом в социальной сфере и образовании также были приняты меры — теперь в школы не принимают детей, не владеющих русским языком.

Он уточнил, что мигранты, которые начали работать в течение двух недель-двух месяцев после получения патента и были официально оформлены работодателем, не попадают под действие новых ограничений.

«Мы бы хотели, чтобы жители Нижегородской области и гости региона могли занимать те рабочие места, которые ранее традиционно занимали мигранты», — отметил Пантюхин.

По его словам, регион занимает лидирующие позиции по внутренней и внешней миграции. Отмечается рост интереса к Нижегородской области как к месту вахтовой занятости — вместо Дальнего Востока многие выбирают более комфортные условия при сопоставимом уровне зарплаты.

На 2025 год в рамках миграционной квоты регион сможет привлечь 2270 иностранных работников.

Также Игорь Пантюхин отметил, что в последние годы условия найма работников из Узбекистана изменились: стоимость их труда выросла, и теперь они чаще выбирают другие страны, включая европейские, где можно получать оплату в валюте. В связи с этим, по словам спикера, у работодателей возникает вопрос — насколько целесообразно привлекать таких специалистов и соответствуют ли их квалификация и ожидания требованиям конкретных вакансий.

При этом, по словам эксперта, в регионе рассматривается возможность привлечения трудовых мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Бангладеш.

Ранее сообщалось, 400 тысяч жителей Нижегородской области в возрасте от 19 до 59 лет на данный момент являются экономически неактивными.