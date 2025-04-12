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Экономика

Конкуренция за рабочие места в Нижегородской области стремительно растет

17 апреля 2025 14:49  [1] Экономика
Конкуренция за рабочие места в Нижегородской области стремительно растет

Фото: Александр Воложанин

На рынке труда Нижегородской области зафиксирован заметный рост конкуренции среди соискателей, сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru со ссылкой на своих аналитиков.

Так, на каждое открытое рабочее место в регионе сейчас претендуют в среднем 5 человек. Для сравнения: год назад этот показатель составлял лишь 2,8 активных резюме на вакансию. Таким образом, за год уровень конкуренции вырос более чем на 2 пункта.

По словам экспертов, пока ситуация остается в пределах нормы для рынка труда. Однако темпы роста конкуренции в регионе вызывают внимание.

По её словам, усиление конкуренции связано с тем, что в 2025 году значительно больше нижегородцев начали проявлять активность на рынке труда — обновлять резюме, следить за новыми предложениями и рассматривать варианты смены работы.

Наиболее высокое число соискателей приходится на вакансии в сфере искусства и массмедиа — более 22 человек на одну позицию. В области консалтинга конкуренция превышает 20 человек на вакансию, а на руководящие должности претендуют более 19 кандидатов.

Также заметный рост конкуренции наблюдается в маркетинге — до 14 соискателей на место (плюс 4 пункта по сравнению с прошлым годом), в ИТ-сфере — до 11 человек на вакансию, и в области управления персоналом — до 10 претендентов на одну должность (рост на 6 пунктов).

Эксперты отмечают, что подобная динамика может свидетельствовать о повышенной мобильности трудоспособного населения и желании найти более подходящие условия труда.

Напомним, по итогам первого квартала 2025 года в регионе открыто почти 1,7 тысячи вакансий.

Также сообщалось, что примерно 50% нижегородских компаний принимают на работу пенсионеров.

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Теги:
Работа Трудоустройство
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