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Общество

Отопление в Нижнем Новгороде отключать пока не планируют

20 апреля 2025 15:00  [117] Общество
Отопление в Нижнем Новгороде отключать пока не планируют

Отопление в Нижнем Новгороде отключать пока не планируют. Так в мэрии ответили на жалобы жителей столицы Приволжья в соцсетях на жару в квартирах. 

В муниципалитете напомнили, что решение о завершении отопительного сезона принимает городская администрация, ориентируясь на погодные условия и соблюдение установленного норматива: среднесуточная температура воздуха должна превышать +8 градусов в течение пяти дней подряд.

На данный момент прекращать подачу тепла не планируется, так как весна отличается нестабильностью. И за тёплыми днями могут последовать резкие похолодания. В таких условиях отключение отопления может привести к дискомфорту и рискам для здоровья.

В администрации напомнили, что ранее котельные и центральные тепловые пункты компании "Теплоэнерго" перешли на пониженные режимы работы. Однако полностью снизить температуру невозможно, так как в отопительный сезон котлы обеспечивают не только обогрев помещений, но и подогрев воды для горячего водоснабжения. Согласно нормативам, температура горячей воды не должна опускаться ниже 60 градусов.

Если в квартире слишком жарко, жители могут обратиться в свою управляющую компанию с просьбой отрегулировать подачу тепла в дом, посоветовали в мэрии. Кроме того, на радиаторы можно установить терморегуляторы, которые позволяют самостоятельно контролировать температуру в помещении.

Ранее сообщалось, что отопление отключат, возможно, к концу апреля.

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Теги:
Отопительный сезон Теплоэнерго
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