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Общество

Отопление в жилых домах могут начать отключать по-новому в России

22 апреля 2025 15:26  [45] Общество
В Госдуме предложили пересмотреть критерии отключения отопления в жилых домах

В Госдуме предложили пересмотреть критерии отключения отопления в жилых домах. С инициативой выступил вице-спикер Борис Чернышов (ЛДПР), сообщает РИА Новости.

Парламентарий предложил учитывать не только среднесуточные температуры, но и метеопрогнозы. По его словам, в настоящее время система регулирования отопительного сезона не отвечает реальным погодным условиям. Он подчеркнул, что при температуре воздуха на улице около 25 градусов, в квартирах москвичей и жителей других регионов температура может достигать 28-30 градусов.

Чернышов назвал такую ситуацию системной проблемой, требующей незамедлительного решения. Он отметил, что действующие критерии, основанные на календарных сроках или формальных показателях, не соответствуют современным требованиям.

"Мы планируем разработать четкие и гибкие правила, которые будут учитывать не только средние показатели температуры, но и прогнозы синоптиков, а также особенности тепловых сетей в различных регионах", — заявил он.

По мнению депутата, власти на местах должны оперативно реагировать на погодные изменения, чтобы обеспечить комфортные условия в домах и избежать перерасхода ресурсов.

Чернышов также подчеркнул, что в зимний период многие граждане жаловались на холод в квартирах, а сейчас сталкиваются с противоположной проблемой — чрезмерным теплом. Он считает, что приоритетами коммунальных служб должны стать удобство жителей и рациональное использование энергоресурсов.

Отметим, что нижегородцы тоже жалуются в соцсетях на жару в квартирах. Но городские власти отключать отопление не торопятся, так как ориентируются на нормативы и погоду. А последняя весной отличается нестабильностью, и после жары могут прийти холода. 

Кстати, похолодание и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде в конце недели. 

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Теги:
Госдума Отопительный сезон Погода
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