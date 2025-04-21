Отопление в жилых домах могут начать отключать по-новому в России

В Госдуме предложили пересмотреть критерии отключения отопления в жилых домах. С инициативой выступил вице-спикер Борис Чернышов (ЛДПР), сообщает РИА Новости.
Парламентарий предложил учитывать не только среднесуточные температуры, но и метеопрогнозы. По его словам, в настоящее время система регулирования отопительного сезона не отвечает реальным погодным условиям. Он подчеркнул, что при температуре воздуха на улице около 25 градусов, в квартирах москвичей и жителей других регионов температура может достигать 28-30 градусов.
Чернышов назвал такую ситуацию системной проблемой, требующей незамедлительного решения. Он отметил, что действующие критерии, основанные на календарных сроках или формальных показателях, не соответствуют современным требованиям.
"Мы планируем разработать четкие и гибкие правила, которые будут учитывать не только средние показатели температуры, но и прогнозы синоптиков, а также особенности тепловых сетей в различных регионах", — заявил он.
По мнению депутата, власти на местах должны оперативно реагировать на погодные изменения, чтобы обеспечить комфортные условия в домах и избежать перерасхода ресурсов.
Чернышов также подчеркнул, что в зимний период многие граждане жаловались на холод в квартирах, а сейчас сталкиваются с противоположной проблемой — чрезмерным теплом. Он считает, что приоритетами коммунальных служб должны стать удобство жителей и рациональное использование энергоресурсов.
Отметим, что нижегородцы тоже жалуются в соцсетях на жару в квартирах. Но городские власти отключать отопление не торопятся, так как ориентируются на нормативы и погоду. А последняя весной отличается нестабильностью, и после жары могут прийти холода.
Кстати, похолодание и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде в конце недели.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+