Нижегородский омбудсмен Кислицына отчиталась о проделанной в 2024 году работе

Фото: страница Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Вконтакте

В 2024 году в Нижегородской области по линии регионального уполномоченного по правам человека было проведено и посещено 355 мероприятий. Об этом в своем докладе на заседании Заксобрания 24 апреля сообщила омбудсмен Оксана Кислицына.

По ее словам, в минувшем году аппарат уполномоченного направил 2400 запросов в различные структуры. Кроме того, 118 рекомендаций было направлено в органы власти, из них 96 удовлетворены.

Было проведено 54 личных приема граждан, 6 комплексных выездов в муниципальные округа для оказания юридической помощи.

Оксана Кислицына также рассказала, что большое внимание уделялось участникам СВО и членам их семей.

Говоря о статистике обращений к уполномоченному в 2024 году, Кислицына сообщила, что 515 обращений было связано с мерами социальной поддержки. Еще 192 обращения было по здравоохранению, 149 - по вопросам пенсионного обеспечения, 68 - по защите трудовых прав, 60 - по ветхому фонду, 26 - по жилью для сирот.

Также была проведена большая работа по содействию жителям новых регионов РФ в части трудоустройства, восстановления пенсионного обеспечения и решения жилищных вопросов.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч обращений успешно отработали специалисты нижегородской "Службы защиты прав" в 2024 году.