Представители аппарата нижегородского омбудсмена за три дня побывали примерно на 200 избирательных участках Общество

Фото: Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области

Нижегородский омбудсмен Оксана Кислицына и сотрудники рабочего аппарата за три дня выборов посетили около 200 мест для голосования: в поле зрения государственных правозащитников попал почти каждый десятый избирательный участок.

Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.

Кроме того, в аппарате Уполномоченного была организована работа горячей телефонной линии, на которую которою нижегородцы могли позвонить, чтобы сообщить о нарушениях или получить справочную информацию. Представители омбудсмена также на постоянной основе дежурили в Общественном штабе по наблюдению на выборах президента РФ-2024.

"Мне очень понравилось, что в выборы вернулась атмосфера праздника, утраченная в пандемийные годы. Проехала по родному Сормовскому району - около участков нижегородцев ждут масленичные блины, детский концерт, семейные конкурсы. Это здорово! Люди идут на участки целыми семьями, ведут детей. На одном из участков встретила три поколения избирателей из одной семьи. Может быть, в том числе и поэтому процесс голосования идет на позитиве, без нарушений", - отметила Оксана Кислицына.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.