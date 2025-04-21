Борфенилаланин для лечения рака начнут выпускать в России

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В России появится собственное производство борфенилаланина — вещества, необходимого для проведения бор-нейтронозахватной терапии рака. Об этом рассказал доктор физико-математических наук Сергей Таскаев, выступая с лекцией в Нижнем Новгороде, сообщает "НТА-Приволжье".
По его словам, в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина уже установлено оборудование для проведения терапии. Первые клинические испытания технологии планируют начать в конце текущего или в начале 2026 года. Уже закуплен борфенилаланин, который производится фактически всего тремя компаниями в мире. На начальном этапе препарат будет применён на 70 пациентах. Сначала лечение пройдут шесть человек, а при положительных результатах — ещё 64.
Сергей Таскаев отметил, что с 2025 года планируется финансирование для создания отечественного аналога борфенилаланина. Разработкой займутся российские химические институты при поддержке Минобрнауки.
Для производства потребуется бор-10 с высокой степенью обогащения — не менее 99%. Организовать его выпуск поручено госкорпорации "Росатом".
Также ученый представил в Нижнем Новгороде разработанный им источник нейтронов нового поколения VITA. Устройство позволяет применять бор-нейтронозахватную терапию более эффективно и безопасно, разрушая только опухолевые клетки и не задевая здоровые ткани.
Технология уже успешно прошла испытания в Японии и Китае, показав хорошие результаты при лечении меланомы и глиобластомы.
Над проектом работает команда молодых исследователей, старшему из которых 36 лет. Презентация прошла в рамках тура, организованного фондом "Вызов" при поддержке правительства Нижегородской области и регионального штаба Десятилетия науки и технологий.
Ранее сообщалось, что нижегородцы могут подавать заявки на участие в Национальной премии в области будущих технологий "ВЫЗОВ".
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