Скверам в Нижнем Новгороде предложили присвоить имена известных земляков Общество

Фото: пресс-служба гордумы

Скверам в Нижнем Новгороде предложили присвоить имена известных земляков. Об этом стало известно на заседании комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

Как сообщила пресс-служба гордумы, члены комитета поддержали предложение Общественной палаты города о присвоении имени князя Юрия (Георгия) Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода, одному из безымянных скверов. Он находится возле Михайло-Архангельского собора в кремле.

Также одобрена инициатива назвать сквер на пересечении улиц Ульянова и Провиантской в честь Юрия Адрианова — известного поэта, краеведа и Почетного гражданина Нижегородской области.

Оба предложения будут переданы на рассмотрение в Комиссию, занимающуюся присвоением наименований городским объектам.

Вопрос об установке памятника Иосифу Сталину, предложенный региональным отделением КПРФ, решено отложить. Участники заседания сочли необходимым предварительно уточнить ряд деталей.

Комитет также рассмотрел обращение школы № 63, которым предложено увековечить память выпускника Дмитрия Гришина, погибшего в зоне СВО и награжденного орденом Мужества посмертно. По мнению педагогов, установка мемориальной доски на фасаде школы станет важным элементом патриотического воспитания молодежи. Инициатива получила единогласную поддержку.

Кроме того, удовлетворено ходатайство командования Приволжского округа войск национальной гвардии РФ об установке мемориальной доски в честь Виталия Волкова — участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Нижнего Новгорода, начальника Внутренних войск МВД СССР по Волго-Вятской зоне и Заслуженного работника МВД. Памятную табличку планируется разместить на доме № 6 по улице Варварской.

Комитет рекомендовал городской думе принять соответствующие решения по всем одобренным инициативам.

Ранее сообщалось, что власти города планируют навести порядок в оформлении мемориальных досок, размещаемых на фасадах зданий.