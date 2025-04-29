На полигоне в Городецком округе продолжается тление мусора на площади 150 кв. м Общество

Фото: минэкологии региона

В Городецком округе Нижегородской области продолжаются работы по устранению последствий пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов. По информации, предоставленной пресс-службой регионального министерства экологии, к вечеру последнего дня площадь тления составляет около 150 квадратных метров.

Как сообщили в ведомстве, завершение ликвидационных мероприятий включает дополнительную отсыпку грунтом склонов карты №3, где ранее произошло возгорание.

К работам привлечены 13 единиц спецтехники. В процессе участвуют представители управляющей компании, министерства экологии и местной администрации.

На территории полигона продолжает функционировать оперативный штаб. Также на месте остаётся передвижная лаборатория ГБУ НО "Экология региона", специалисты которой регулярно берут пробы воздуха по периметру санитарно-защитной зоны.

По последним данным, зафиксированных превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено.

Пожар на полигоне, принадлежащем региональному оператору, произошёл в ночь с 26 на 27 апреля. К утру 27 числа площадь открытого горения составляла порядка 20 тысяч квадратных метров. Утром 28 апреля возгорание было полностью локализовано.

Ранее глава региона Глеб Никитин пообещал "разбор полетов" после пожара на городецкой свалке.