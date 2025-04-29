Число новых случаев алкоголизма в Нижегородской области выросло Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за первые месяцы 2024 года было зафиксировано 1697 новых случаев алкоголизма и алкогольных психозов. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата.

Отмечается, что в сравнении с таким же периодом предыдущего года количество новых диагнозов увеличилось на 68 человек.

Несмотря на данный рост, в долгосрочной перспективе ситуация в регионе выглядит более позитивно. За последние два десятилетия число зарегистрированных случаев алкоголизма значительно сократилось.

Наибольшее количество новых диагнозов в 2024 году зафиксировано в Алтайском крае — 2695 случаев. Далее следуют Республика Башкортостан (2600), Московская область (2355), Москва (2095) и Волгоградская область (2029).

Ранее сообщалось, что нижегородские власти предложили ввести запрет на продажу алкоголя по воскресеньям.