Еще два нижегородских ветерана отправились на парад в Москву Общество

Фото: Алекасандра Воложанина и из телеграм-канала Глеба Никитина

Еще два ветерана Великой Отечественной войны из Нижегородской области — Василий Яковлевич Курицын и Вазген Григорьевич Оганесян — отправились в Москву для участия в главном параде страны, посвящённом Дню Победы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он рассказал, что Василий Курицын встретил Победу в Чехословакии, где служил в составе стрелкового полка. После окончания войны вернулся в родной Городецкий район, где посвятил себя развитию культуры.

Вазген Оганесян в годы войны, будучи еще подростком, участвовал в строительстве оборонительных сооружений в труднодоступной местности. В 1944 году он ушел на фронт и служил в пограничных войсках. По воспоминаниям ветерана, впервые он попробовал гречневую кашу именно в день празднования Победы.

Глава региона отметил, что оба ветерана продолжают вести активную общественную деятельность, делятся своими знаниями и жизненным опытом с молодым поколением.

Ранее НИА "Нижний Новгород" писало, что на парад Победы в Москву отправился 103-летний нижегородец Николай Шишкин. До этого сообщалось, что врачи ПИМУ помогли ему встать на ноги накануне празднования 80-летия Победы.