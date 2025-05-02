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Общество

Еще два нижегородских ветерана отправились на парад в Москву

07 мая 2025 14:05  [131] Общество
Еще два нижегородских ветерана отправились на парад в Москву

Фото: Алекасандра Воложанина и из телеграм-канала Глеба Никитина

Еще два ветерана Великой Отечественной войны из Нижегородской области — Василий Яковлевич Курицын и Вазген Григорьевич Оганесян — отправились в Москву для участия в главном параде страны, посвящённом Дню Победы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он рассказал, что Василий Курицын встретил Победу в Чехословакии, где служил в составе стрелкового полка. После окончания войны вернулся в родной Городецкий район, где посвятил себя развитию культуры.

Вазген Оганесян в годы войны, будучи еще подростком, участвовал в строительстве оборонительных сооружений в труднодоступной местности. В 1944 году он ушел на фронт и служил в пограничных войсках. По воспоминаниям ветерана, впервые он попробовал гречневую кашу именно в день празднования Победы.

Глава региона отметил, что оба ветерана продолжают вести активную общественную деятельность, делятся своими знаниями и жизненным опытом с молодым поколением.

Ранее НИА "Нижний Новгород" писало, что на парад Победы в Москву отправился 103-летний нижегородец Николай Шишкин. До этого сообщалось, что врачи ПИМУ помогли ему встать на ноги накануне празднования 80-летия Победы. 

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Теги:
Ветераны День Победы Парад
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