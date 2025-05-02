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Общество

Названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде

08 мая 2025 10:30  [53] Общество
Названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде

В апреле жители Нижнего Новгорода совершили более 7,5 миллиона поездок на общественном транспорте. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Среди автобусных маршрутов наибольшей популярностью пользовались А-90, А-45 и Т-83. Именно они чаще всего выбирались пассажирами для передвижения по городу.

Что касается трамваев, то в тройку лидеров вошли маршруты № 6, № 3 и № 417. Эти направления оказались наиболее востребованными среди горожан во втором весеннем месяце.

Среди электробусов лидерами стали Э-4, Э-12, Э-14 и Э-9. А в категории троллейбусов чаще всего выбирали маршруты № 10, № 15 и № 5.

Ранее мы рассказывали, какие ограничения ждут горожан на День города и как будет ходить общественный транспорт. Также сообщалось, что 9 мая в центре Нижнего Новгорода будет запрещена езда на самокатах. 

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Теги:
Общественный транспорт ЦРТС
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