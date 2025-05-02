Новый троллейбус с автономным ходом будут тестировать в Нижнем Новгороде

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В мае в Нижнем Новгороде начнутся испытания нового низкопольного троллейбуса "Синара-6254", оснащенного системой автономного хода. Машину доставят в город сразу после праздничных выходных.
На первом этапе "Синара" будет проходить тестовую эксплуатацию по маршрутам, проходящим через Канавинский, Московский и Сормовский районы. Перед этим предстоит завершить оформление всей необходимой документации.
После нескольких месяцев работы в реальных условиях специалисты "Нижегородэлектротранса" соберут мнения пассажиров, водителей и технического персонала. На основе этих отзывов будет принято решение о целесообразности дальнейшего масштабного внедрения нового транспорта в городскую сеть.
Троллейбус вмещает до 85 человек. В салоне предусмотрены USB-разъемы для зарядки гаджетов, система автоинформирования, видеонаблюдение и видеорегистраторы. Для удобства маломобильных граждан установлена откидная аппарель.
Также "Синара-6254" оборудована системой ГЛОНАСС, климат-контролем, анатомическими сиденьями с антивандальным покрытием и автоматическим пожаротушением. У дверей установлена подсветка и система "Антизажим" с чувствительными датчиками на кромках.
Напомним, что 1 мая после модернизации возобновилась работа нижегородской канатной дороги. Там установили 56 современных кабинок.
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