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Общество

Новый троллейбус с автономным ходом будут тестировать в Нижнем Новгороде

06 мая 2025 13:01  [1] Общество
Новый троллейбус с автономным ходом будут тестировать в Нижнем Новгороде

Фото: "Синара – Городские машины"

В мае в Нижнем Новгороде начнутся испытания нового низкопольного троллейбуса "Синара-6254", оснащенного системой автономного хода. Машину доставят в город сразу после праздничных выходных.

На первом этапе "Синара" будет проходить тестовую эксплуатацию по маршрутам, проходящим через Канавинский, Московский и Сормовский районы. Перед этим предстоит завершить оформление всей необходимой документации.

После нескольких месяцев работы в реальных условиях специалисты "Нижегородэлектротранса" соберут мнения пассажиров, водителей и технического персонала. На основе этих отзывов будет принято решение о целесообразности дальнейшего масштабного внедрения нового транспорта в городскую сеть.

Троллейбус вмещает до 85 человек. В салоне предусмотрены USB-разъемы для зарядки гаджетов, система автоинформирования, видеонаблюдение и видеорегистраторы. Для удобства маломобильных граждан установлена откидная аппарель.

Также "Синара-6254" оборудована системой ГЛОНАСС, климат-контролем, анатомическими сиденьями с антивандальным покрытием и автоматическим пожаротушением. У дверей установлена подсветка и система "Антизажим" с чувствительными датчиками на кромках.

Напомним, что 1 мая после модернизации возобновилась работа нижегородской канатной дороги. Там установили 56 современных кабинок.

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Теги:
Общественный транспорт Троллейбус
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