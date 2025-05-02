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Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в память о подвиге горьковчан

08 мая 2025 09:56  [90] Общество
Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в память о подвиге горьковчан

Фото: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр

Нижегородский филиал РТРС совместно с Общественной палатой региона запускает культурно-историческую акцию под названием "Горький 1941–1945", приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра. 

В рамках инициативы на телебашне в Нижнем Новгороде будет представлена световая инсталляция, посвящённая вкладу жителей Горького в общую Победу. Идею проекта предложил Михаил Грошев — член Общественной палаты Нижегородской области, советник директора регионального филиала РТРС и Почётный гражданин города.

Иллюминация на телебашне будет включаться в течение трёх вечеров: 8 и 10 мая — с 20:30 до 22:00, 9 мая — с 20:30 до 21:30.

На башне появятся динамичные изображения георгиевской ленты и официальной символики юбилейного года. Медиафасад украсит бегущая строка с логотипом 80-летия Победы, а также фразами "Горький 1941–1945", "Помним!", "Гордимся!", "Спасибо!". В дополнение будут транслироваться архивные материалы о самоотверженном труде горьковчан в тылу и на фронте.

Особое внимание организаторы уделили вечеру 9 мая. В этот день телебашня станет площадкой для праздничного видеосценария, посвящённого исторической дате.

"Моё поколение узнавало о войне из первых уст — от родственников, прошедших фронт и работавших в тылу под бомбёжками, на заводах Горького. Это была живая память, очень личная. Сегодня наша задача — сохранить и передать эту гордость нашим детям, внукам и правнукам. Помогают в этом современные технологии и медиасреда, которые делают важные смыслы доступными и понятными молодому поколению", — отметил Михаил Грошев.

Ранее сообщалось, что 9 Мая над акваторией Волги в Нижнем Новгороде прогремят два салюта. Их запустят с разных точек. 

Также мы рассказывали, что мэппинг на башне и интерактив у Вечного огня напомнят нижегородцам о подвиге советских солдат. 

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Теги:
День Победы телебашня
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