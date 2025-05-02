Какие предметы нельзя брать на празднование 9 Мая в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

На официальном портале, посвященном празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде, опубликован перечень предметов, которые нельзя проносить на праздничные площадки в День Победы 9 мая.

Отмечается, что принятые меры направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности участников праздничных событий.

Так, запрещается проносить и употреблять алкогольные напитки, а также любые продукты питания. Не стоит брать с собой бутылки и контейнеры из стекла, термосы и фляги, крупногабаритные предметы, включая чемоданы и портфели, аэрозольные баллончики, в том числе, духи и дезодоранты, лекарственные препараты, музыкальные инструменты, а также зонты, превышающие 25 см в закрытом состоянии.

Под запретом оружие всех видов, колющие и режущие предметы, взрывоопасные, огнеопасные и пиротехнические изделия, токсичные, ядовитые и радиоактивные вещества, материалы экстремистского содержания, наркотические и психотропные вещества.

Кроме того, нельзя проносить и использовать селфи-палки и штативы, беспилотники, лазерные указки и фонари.

Запрещается запускать воздушные и гелиевые шары, светящиеся шары, небесные фонарики и другие подобные объекты.

Средства индивидуальной мобильности лучше оставить дома, так как на праздничные площадки с ними не пропустят. Исключение сделано только для инвалидных колясок.

Кроме того, на территории проведения мероприятий запрещено курение вне специально отведенных зон, не допускается загрязнение территории. Будут также пресекаться попытки залезть на конструкции или ограждения, а также нахождение с животными.

Напомним, главные праздничные мероприятия пройдут в центре города. Откроет их главный парад (0+) на площади Минина. Вечером возле катера "Герой" выступит Сергей Безруков вместе с музыкальным коллективом "Крестный папа"(0+). Перед этим там же состоится масштабное музыкально-театральное представление — историческая оратория "Вехи Победы" (0+). Кроме того, различные мероприятия, посвященные 80-й годовщине, запланированы в каждом районе города. Вечерний салют в честь Дня Победы запустят с площадок города. Главный прогремит над акваторией Волги.

В День Победы в центре Нижнего Новгорода будет ограничено движение транспорта из-за парада, а несколько улиц перекроют из-за праздничного салюта. При этом увеличено время работы метро, а также количество рейсов 9 Мая. Также в этот праздничный день по определенным маршрутам будут курсировать бесплатные автобусы.