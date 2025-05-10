Никто не захотел восстанавливать Триумфальную арку в Нижнем Новгороде

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На конкурс по выбору подрядчика для восстановления Триумфальной арки XIX века в Канавине не поступило ни одной заявки. Об этом свидетельствует информация с сайта госзакупок.
Напомним, элементы Триумфальной арки обнаружили во время земляных работ на улице Советской в 2024 году. Арка была возведена по проекту архитектора Шехтеля к приезду императора Николая II в 1896 году. Восстановить Триумфальную арку планируют к 2026 году.
Ранее МКУ "ГлавУКС Нижнего Новгорода" объявило электронный аукцион. Стоимость контракта составляла 314,8 млн рублей.
Подать заявку можно было до 15 мая, но желающих не нашлось.
Ранее сообщалось, что комплекс исторических построек на Черниговской набережной превратят в гостиницы.
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