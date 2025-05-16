Зарплата травматологов в Нижегородской области перевалила за 96 тысяч Общество

Фото: Александр Воложанин

За первые пять месяцев 2025 года в России было размещено около 2,3 тысячи вакансий для травматологов-ортопедов. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит сервис hh.ru.

Наибольшая концентрация предложений традиционно наблюдается в Москве (16,3%) и Санкт-Петербурге (8,6%).

В Нижегородской области спрос на специалистов в этой области медицины снизился на 36% по сравнению с 2024 годом.

При этом регион испытывает острый кадровый дефицит: на одну вакансию приходится лишь 0,6 активных резюме. Сбалансированным считается соотношение не менее 6-8 резюме на одну вакансию.

Медианная зарплата по стране составила 96 743 рубля. Однако в отдельных регионах врачи могут рассчитывать на значительно более высокие доходы.

Например, в Ямало-Ненецком автономном округе и Курганской области предлагают по 175 000 рублей.

Тем временем в Нижегородской области медианная зарплата травматолога составляет 90 000 рублей. Это на 4 000 рублей больше, чем годом ранее, но на 6 000 рублей меньше общероссийского уровня.

Ранее сообщалось, что 27 медиков из противотуберкулёзного диспансера в Нижегородской области добились выплаты 860 тысяч рублей благодаря Профсоюзу.