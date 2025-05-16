Монтаж кресел и хоккейных бортов начался на Ледовой арене на Стрелке

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Строительство новой Ледовой арены в Нижнем Новгороде продолжается полным ходом. Так, в начале месяца рабочие приступили к созданию изображений хоккеистов на фасаде картины.
На данный момент на Ледовой арене ведется установка сидений и бортов будущей коробки. Фотографиями поделились представители пресс-службы ХК "Торпедо".
Также началось намораживание льда на будущей хоккейной площадке.
Кроме того, благоустройство прилегающей территории вокруг будущего дворца выполнено более чем наполовину.
Продолжаются и отделка помещений. Внутренние и внутриплощадочные инженерные сети находятся на финальной стадии устройства.
Напомним, строительство хоккейной арены на Стрелке вместимостью 12 тысяч человек началось в 2022 году. Она будет включать в себя основную арену, две тренировочные площадки с трибунами на 250 мест, универсальный спортивный зал и зал для акробатики.
Ранее сообщалось, что Ледовую арену, где ХК "Торпедо" планирует начать новый сезон, могут сдать уже в августе.
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