20 жителей Нижегородской области вызволили из украинского плена

Двадцать жителей Нижегородской области, ранее находившихся в украинском плену, были освобождены и вскоре вернутся домой.
По данным Минобороны РФ, обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной проходил в период с 23 по 25 мая. Стороны договорились о формуле "1000 на 1000", в рамках которой и состоялось освобождение.
Среди вернувшихся — мужчины в возрасте от 34 до 65 лет, предварительно, 20 из них являются нижегородцами. Все они были доставлены в Беларусь, где пройдут обязательный медицинский осмотр.
При необходимости освобожденным окажут первичную медицинскую помощь. После этого их отправят домой, где они смогут продолжить восстановление.
Напомним, что в начале мая двое бойцов вернулись в Нижегородскую область из украинского плена. А в апреле в Нижегородскую область из плена удалось вернуть еще трех участников СВО.
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