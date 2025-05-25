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Экономика

Участки под инвестпроекты на 2,7 млрд рублей согласовали в Нижегородской области

29 мая 2025 07:00  [182] Экономика
Участки под инвестпроекты на 2,7 млрд рублей согласовали в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Совет по земельным и имущественным отношениям согласовал предоставление участков под реализацию 20 инвестиционных проектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области. 

Как сообщил замгубернатора региона Егор Поляков, суммарный объем инвестиций по утвержденным инициативам составит 2,7 млрд рублей. В результате реализации проектов в регионе планируется создать около 800 новых рабочих мест.

Наибольшее количество проектов связано с развитием туризма, спортивной инфраструктуры и промышленного производства.

В числе одобренных — строительство спортивной базы в Дзержинске. Заявителем выступает компания ООО "Аффито-3". Срок реализации проекта пять лет, а объем вложений – 160 млн рублей.

Среди промышленных проектов – производственный комплекс по изготовлению металлоконструкций в Автозаводском районе. Его инициатор ООО "Автомаш" инвестирует 500 млн рублей. Срок реализации – пять лет. В Арзамасе ООО "Металснаб" построит предприятие по выпуску каркасно-модульных зданий (160 млн рублей).

В Нижнем Новгороде появится мебельное производство от ООО "Мон-Строй" (90 млн рублей), завод по производству сборных домов, в который ООО "Сфера технологий" намерена инвестировать 167 млн рублей. 100 млн рублей вложит ООО "Грузовые прицепы" в проект по выпуску прицепов и фургонов. 

В Дзержинске также будет реализовано несколько промышленных инициатив. Среди них – производство деталей из металлического листа для автопрома ООО "Экспресс Развитие" на 93,6 млн рублей, цех по пошиву спецодежды ООО "Техносфера" на 70 млн рублей и предприятие по изготовлению модульных домов ООО "Пласт-Сервис" на 92 млн рублей.

Проект в сфере туризма реализует в Городецком округе ООО "Новая земля." Компания вложит в строительство круглогодичного туристско-рекреационного комплекса в формате глэмпинг-парка 50 млн рублей. Второй глэмпинг появится в Борском округе. Компания ООО "Флай" инвестирует 60 млн рублей. Этот проект сопровождается Корпорацией развития Нижегородской области.

Гендиректор корпорации Игорь Ищенко отметил, что туризм в регионе активно развивается и инвесторам предлагают готовые решения по созданию глэмпингов.

Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив.

Подать заявку на подбор земельного участка можно через "Личный кабинет инвестора" на сайте регионального министерства имущественных и земельных отношений. Сервис создан в рамках проекта "Сквозной инвестиционный поток", направленного на сокращение сроков реализации инвестпроектов и снижение административной нагрузки на бизнес.

Ранее сообщалось, что до 2030 года в регионе построят 10 новых отелей. 

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Теги:
Инвестиции Промышленность Туризм
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