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Культура и отдых

Традиции и обряды Нижегородской области включат в культурный реестр

29 мая 2025 14:02  [146] Культура и отдых
Традиции и обряды Нижегородской области включат в культурный реестр

Фото: региональное управление культурно-образовательными проектами

Фольклорно-этнографическая экспедиция продолжает работу в Нижегородской области, исследуя объекты нематериального этнокультурного наследия. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

По его данным, регион участвует в четвертом сезоне исследовательского проекта "Фольклорно-этнографические экспедиции по выявлению объектов нематериального этнокультурного наследия". Организаторами выступают Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова, министерство культуры Нижегородской области и региональное управление культурно-образовательными проектами.

Экспедиция стала продолжением работы 2024 года, когда исследователи уже посещали Арзамас и Вознесенский округ. Сейчас они продолжают работают в Вознесенском районе, где изучают традиционный костюм и обряд "Проводы Дуняши", а также в Большеболдинском округе. 

По словам кандидата исторических наук Дмитрия Ваймана, именно по этим направлениям будет подготовлен материал для федерального реестра объектов нематериального наследия с подробным описанием этой традиции, с фото и видео. Работа сопровождается подготовкой научно-популярного фильма, съёмки которого ведёт команда из Москвы.

Он добавил, что район предоставляет уникальную возможность для комплексного изучения народной культуры. Здесь сохранились элементы фольклора, ремесел и традиционной одежды с множеством локальных особенностей. 

В состав экспедиции также вошли сотрудники Института гуманитарных исследований УрО РАН в Перми Юлия Чернышева и Ирина Дружинина, а также Дмитрий Морозов — руководитель Центра русского фольклора Государственного российского дома народного творчества и доцент МГИК.

Маршрут охватывает поселок Вознесенское, села Суморьево, Полховский Майдан, Криуши, Борки, Сарминский Майдан, Нарышкино, деревни Починки, Марьино, Мотызлей, Абашево в Вознесенском округе, а также села Большое Болдино, Знаменки, Пикшень и деревню Львовка в Большеболдинском округе. В последнем особый интерес вызывает песенная традиция.

Цель работы — поддержка носителей народной культуры, создание условий для формирования региональных каталогов нематериального наследия и оказание методической помощи специалистам на местах. После анализа собранных данных объекты будут рекомендованы для включения в региональные и федеральные реестры.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. В 2025 году экспедиции охватят 18 регионов страны. С 2022 по 2024 год проведено 37 экспедиций, выявлено более 120 объектов и снято 11 фильмов о народных традициях. Ознакомиться с ними можно на сайте Минкультуры России.

Ранее сообщалось, что Более 230 нижегородских культурных проектов получили грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив на общую сумму около 450 миллионов рублей за четыре года.

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Теги:
Исследование культура Традиции
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