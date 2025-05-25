Дело экс-директора Нижегородской кадетской школы передано в суд Происшествия

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора Нижегородской кадетской школы Ольги Кудасовой, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в СУ СК региона.

По версии следствия, с июня 2024 по март 2025 года женщина, занимая должность руководителя образовательного учреждения, регулярно издавала приказы о премировании сотрудников на основании фиктивных ходатайств.

В документах указывались сведения о начислении стимулирующих выплат, которые в дальнейшем обвиняемая присваивала себе. Общая сумма незаконно полученных средств составила 390 тысяч рублей.

Следствие установило, что действия директора нанесли значительный имущественный ущерб сотрудникам школы, а также привели к дискредитации и подрыву авторитета всего учреждения.

Уголовное дело возбудили по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Обвинительное заключение утверждено, Кудасовой может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что арест продлили бывшему ректору Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Жанне Никоновой. Она также, по мнению следствия, незаконно назначала премии сотрудникам вуза, а затем присваивала часть этих выплат.