Нижний Новгород готовится принять XII Форум регионов России и Беларуси Политика

Фото: Александр Воложанин

30 мая в Нижегородском кремле состоялось совместное заседание организационных комитетов России и Беларуси, посвящённое подготовке XII Форума регионов (0+), который пройдёт в Нижнем Новгороде 26–27 июня 2025 года. Ключевой темой обсуждения стала программа форума, ориентированного на вопросы молодежной политики и сохранения наследия Великой Победы.

В совещании приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко, сенаторы Александр Вайнберг и Ольга Щетинина, заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, министры регионального правительства, а также генеральный консул Беларуси в Нижнем Новгороде Олег Швец и другие официальные лица.

Юрий Воробьев отметил, что в ходе встречи удалось обсудить все ключевые организационные аспекты предстоящего форума. Он подчеркнул высокий уровень взаимодействия с региональными властями и выразил уверенность, что мероприятие пройдёт на достойном уровне. По его словам, формат форума в этом году будет расширен: помимо пленарного заседания и секций в программе запланированы новые форматы, включая встречу спикеров верхних палат парламентов двух стран — Валентины Матвиенко и Натальи Качановой — с молодежью. Вице-спикер назвал степень готовности к форуму высокой.

Он также сообщил, что участие в мероприятии подтвердили делегации 77 российских регионов — это рекорд за всю историю форума. Ожидается также широкое участие представителей бизнеса, а в рамках деловой части планируется заключение большого числа соглашений и экономических контрактов.

Сергей Хоменко выразил благодарность принимающей стороне за высокий уровень подготовки и подчеркнул значимость форума как для текущего состояния двусторонних связей, так и для их будущего. По его словам, молодежная повестка — ключевой элемент мероприятия, так как именно молодёжь определяет будущее государств. Он также отметил важность юбилейной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — как общего исторического фундамента. Хоменко выразил уверенность, что форум позволит принять важные решения, которые найдут практическое воплощение в социально-экономическом, экологическом и культурном взаимодействии двух стран.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович сообщил, что регион активно готовится к приему гостей форума, используя опыт проведения крупных федеральных и международных событий. Он подчеркнул, что организаторы стремятся обеспечить участникам форума не только продуктивную деловую программу, но и насыщенный культурный досуг, позволяющий ближе познакомиться с историей, традициями и культурой России и Беларуси.

По словам Берковича, культурные мероприятия станут ярким дополнением к деловой части форума и позволят создать праздничную атмосферу как для участников, так и для жителей Нижнего Новгорода.

Также в ходе совещания обсуждалась структура деловой программы форума. Она включает семь секционных заседаний, охватывающих приоритетные направления сотрудничества между Россией и Беларусью: правовую базу Союзного государства, межрегиональные связи, роль молодежи в трансграничном взаимодействии, развитие АПК, промышленную кооперацию и технологический суверенитет, культурно-просветительское сотрудничество, молодежную политику и демографические вопросы.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула, что регион и Беларусь связывают устойчивые партнёрские отношения, основанные на доверии и общей истории. Она привела примеры успешных совместных проектов — от производства трамваев и электробусов до участия белорусских компаний в социальных инициативах. Гусева также отметила активное межмуниципальное сотрудничество, подтверждённое 37 соглашениями в сферах культуры, торговли и других направлениях.

По её словам, предстоящий форум станет важным импульсом для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

В рамках визита в Нижегородскую область делегации Совета Федерации и Совета Республики посетили ключевые площадки, на которых в июне пройдут мероприятия форума. Среди них — Нижегородская ярмарка, Академия "Маяк", парк "Швейцария" и концертный зал МТС Live Hall.

Кроме того, гости осмотрели объекты историко-культурного значения: Нижегородский кремль, мемориал Вечного огня, Михайло-Архангельский собор, манеж, фуникулер и здание Генерального консульства Республики Беларусь. Программа визита также включала Международный аэропорт имени В.П. Чкалова.