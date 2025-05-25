Электрички изменят график из-за праздников в Нижегородской области Общество

В июне в связи с предстоящими праздниками изменится расписание движения пригородных поездов в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГЖД.

В среду, 11 июня, пригородные поезда будут ходить по графику, действующему по пятницам. В праздничные дни — 12, 13 и 14 июня — составы будут курсировать по субботнему расписанию. А в воскресенье, 15 июня, движение поездов будет организовано по расписанию воскресного дня.

В частности, 11 июня по пятничному графику будут курсировать:

– поезда №№ 6749/6750/6751/6752, следующие по маршруту Нижний Новгород – Бобыльская – Нижний Новгород. Отправление из Нижнего Новгорода — в 16:49, обратно со станции Бобыльская — в 19:37;

– поезда №№ 6753/6754, курсирующие между Нижним Новгородом и Сечугой. Из Нижнего Новгорода состав отправится в 17:27, из Сечуги — в 20:58.

В этот день не будут курсировать поезда №№ 6901 и 6902, связывающие Нижний Новгород и Арзамас.

С 12 по 15 июня ретропоезд на паровой тяге будет ходить по расписанию выходных дней: из Нижнего Новгорода он отправляется в 10:44, из Арзамаса — в 17:51.

Также предусмотрены дополнительные рейсы скоростных электропоездов по направлению Нижний Новгород – Урень – Нижний Новгород. Они выйдут на линию вне зависимости от праздничного или пятничного графика:

– 12 и 15 июня: поезд № 6614 отправится из Нижнего Новгорода в 09:34, поезд № 6629 — из Уреня в 11:58;

– 11 и 12 июня: состав № 6622 отправится из Нижнего Новгорода в 13:00, а № 6645 — из Уреня в 15:32.

На участке Нижний Новгород – Фролищи пригородные поезда будут курсировать в соответствии с действующей периодичностью, без изменений, несмотря на переносы выходных.

Ранее сообщалось, что "Ласточка" сохранит удлиненный состав на маршруте Москва - Нижний Новгород.