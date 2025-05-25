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Происшествия

Предприниматель Прядилов подал иск к властям Балахны и автопредприятию

06 июня 2025 17:58  [87] Происшествия
Предприниматель Прядилов подал иск к властям Балахны и автопредприятию

В Арбитражный суд Нижегородской области поступило исковое заявление от индивидуального предпринимателя Владимира Прядилова. Ответчиками по делу указаны администрация Балахнинского округа и муниципальное предприятие "Балахнинское пассажирское автотранспортное предприятие".

Информация о поданном иске размещена в картотеке арбитражных дел 4 июня 2025 года. При этом конкретные требования истца и предмет спора в материалах пока не раскрываются.

В качестве третьих лиц в деле указаны представители региональной прокуратуры, а также ИП Александр и Владимир Глушковы, Екатерина Глушкова и Ольга Ефремова.

Ранее Владимир Прядилов уже фигурировал в громком уголовном деле. В 2020 году он вместе с другими фигурантами был осуждён за участие в мошеннической схеме, связанной с незаконным строительством торгового центра на месте городской автостанции.

По версии следствия, участники преступной группы организовали строительство коммерческого объекта на муниципальной земле без соответствующих разрешений. В результате суд постановил изъять здание в пользу государства.

В рамках этого дела экс-главу Балахнинского района и экс-депутата Земского собрания Балахнинского района Александра Глушкова и его брата Владимира приговорили к длительным срокам заключения — 9 и 11 лет соответственно.

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Теги:
Балахна Мошенничество Суд
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