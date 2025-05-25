Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 июня 2025 10:43  [50] Мошенники выманили 270 тысяч рублей у школьников из Сормова за игровые аккаунты
07 июня 2025 09:32  [112] Нижегородцу дали 3 года колонии за наезд на полицейского
07 июня 2025 09:16  [157] Роструд расследует гибель рабочего на скотном дворе в Нижегородской области
07 июня 2025 08:06  [150] Шахунец обвиняется в мошенничестве с соцвыплатами на 350 тысяч рублей
06 июня 2025 21:08  [522] Торговый павильон сгорел на 450 кв. метрах в районе Канавинского рынка
06 июня 2025 19:50  [345] Главе СКР Бастрыкину доложат о преступлении против несовершеннолетней из Чувашии
06 июня 2025 19:00  [530] Бывшей медсестре из Богородска дали семь лет условно за взяточничество
06 июня 2025 18:12  [298] Страховых аферистов осудят за хищение 11 млн рублей в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 17:58  [304] Предприниматель Прядилов подал иск к властям Балахны и автопредприятию
06 июня 2025 17:29  [389] Политтехнолога Михаила Халугу арестовали в Нижнем Новгороде
Происшествия

Мошенники выманили 270 тысяч рублей у школьников из Сормова за игровые аккаунты

07 июня 2025 10:43  [50] Происшествия
Мошенники выманили деньги у школьников из Сормова за игровые аккаунты

В Сормовском районе Нижегородской области двое школьников стали жертвами интернет-мошенников. Дети хотели приобрести аккаунты для онлайн-игр, но вместо этого лишили родителей крупных сумм. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В одном случае 9-летняя девочка общалась с незнакомцем, который пообещал ей аккаунт. Следуя его указаниям, она взяла мамин телефон и продиктовала конфиденциальные данные. В результате с банковской карты женщины исчезли 235 000 рублей.

Во втором случае 12-летний мальчик переписывался с неизвестным в мессенджере. Подросток получил номер счёта и сам перевёл на него 38 865 рублей с карты своей матери.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела.

Полиция напоминает родителям: важно регулярно разговаривать с детьми об опасностях в интернете. Нужно объяснять, что нельзя никому сообщать данные банковских карт и другую личную информацию. Также правоохранители советуют с раннего возраста обучать детей основам финансовой грамотности.

Ранее мы писали, что кибераналитики прогнозируют рост мошенничества в отношении детей в период летних каникул. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Мошенничество школьники
Поделиться:
Новости по теме
01 июня 2025 16:10  [686] Аферисты выманили у нижегородцев около 3,5 млн рублей за сутки
29 мая 2025 14:29  [646] Мошенники стали чаще разводить пожилых на деньги в Нижнем Новгороде
27 мая 2025 18:59  [564] Мошенники стали чаще использовать "единое окно" госорганов для обмана россиян
27 мая 2025 16:52  [424] Госдума поддержала введение уголовной ответственности для дропперов
01 марта 2025 09:19  [3554] Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт 
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных