Мошенники выманили 270 тысяч рублей у школьников из Сормова за игровые аккаунты

В Сормовском районе Нижегородской области двое школьников стали жертвами интернет-мошенников. Дети хотели приобрести аккаунты для онлайн-игр, но вместо этого лишили родителей крупных сумм. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
В одном случае 9-летняя девочка общалась с незнакомцем, который пообещал ей аккаунт. Следуя его указаниям, она взяла мамин телефон и продиктовала конфиденциальные данные. В результате с банковской карты женщины исчезли 235 000 рублей.
Во втором случае 12-летний мальчик переписывался с неизвестным в мессенджере. Подросток получил номер счёта и сам перевёл на него 38 865 рублей с карты своей матери.
По обоим случаям возбуждены уголовные дела.
Полиция напоминает родителям: важно регулярно разговаривать с детьми об опасностях в интернете. Нужно объяснять, что нельзя никому сообщать данные банковских карт и другую личную информацию. Также правоохранители советуют с раннего возраста обучать детей основам финансовой грамотности.
Ранее мы писали, что кибераналитики прогнозируют рост мошенничества в отношении детей в период летних каникул.
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