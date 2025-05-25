Мошенники выманили 270 тысяч рублей у школьников из Сормова за игровые аккаунты Происшествия

В Сормовском районе Нижегородской области двое школьников стали жертвами интернет-мошенников. Дети хотели приобрести аккаунты для онлайн-игр, но вместо этого лишили родителей крупных сумм. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В одном случае 9-летняя девочка общалась с незнакомцем, который пообещал ей аккаунт. Следуя его указаниям, она взяла мамин телефон и продиктовала конфиденциальные данные. В результате с банковской карты женщины исчезли 235 000 рублей.

Во втором случае 12-летний мальчик переписывался с неизвестным в мессенджере. Подросток получил номер счёта и сам перевёл на него 38 865 рублей с карты своей матери.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела.

Полиция напоминает родителям: важно регулярно разговаривать с детьми об опасностях в интернете. Нужно объяснять, что нельзя никому сообщать данные банковских карт и другую личную информацию. Также правоохранители советуют с раннего возраста обучать детей основам финансовой грамотности.

Ранее мы писали, что кибераналитики прогнозируют рост мошенничества в отношении детей в период летних каникул.