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Общество

Госдума поддержала введение уголовной ответственности для дропперов

27 мая 2025 16:52  [161] Общество
Госдума поддержала введение уголовной ответственности для дропперов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для подставных лиц (дропперов), через которых мошенники обналичивают украденные деньги. Об этом сообщил телеканал "360".

Согласно предложенным изменениям в Уголовный кодекс Российской Федерации, лица, участвующие в незаконном обналичивании денежных средств - так называемые дропперы, - могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 6 лет. Это нововведение нацелено на борьбу с преступными схемами в сфере электронных платежей, которые становятся всё более распространёнными.

Кроме того, законопроект предусматривает наказание для тех, кто передаёт свои банковские карты или доступ к ним другим лицам с целью получения выгоды. Такие действия могут повлечь за собой штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до 3 лет.

Также планируется ужесточить наказание за незаконное приобретение или передачу электронных средств платежа. Если человек, не являющийся клиентом банка, будет признан виновным в таких действиях, ему могут грозить лишение свободы на срок до 6 лет и штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт, поскольку предложение оформить на себя банковскую карту и передать постороннему человеку за вознаграждение – один из признаков дропперской деятельности.

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Теги:
Банки Мошенничество Финансы
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