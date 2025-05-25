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Общество

Суд отказал в отмене режима ЧС на Большой Покровской в Нижнем Новгороде

05 июня 2025 14:38  [46] Общество
Суд отказал в отмене режима ЧС на Большой Покровской в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский районный суд признал обоснованным решение мэрии о введении режима ЧС в отношении дома на улице Большая Покровская, 4а. Это постановление стало предметом судебного разбирательства после того, как собственники помещений жители и арендатор первого этажа попытались оспорить действия властей, пишет "Коммерсант-Приволжье".

Речь о трехэтажном флигеле усадьбы промышленника Николая Курепина, построенном в 1861 году. ОКН находится под государственной охраной и считается одним из старейших зданий на центральной улице города. По инициативе минимущества Нижегородской области, здание планируется реквизировать у собственников в связи с угрозой обрушения.

Основанием для принятия таких мер стало экспертное заключение, подготовленное по заказу министерства компанией ПК "Интеграл". Специалисты оценили физический износ конструкций в 74% и указали на риск обрушения, рекомендовав демонтаж здания. При этом федеральное законодательство запрещает снос объектов культурного наследия.

В апреле 2024 года мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ввел режим ЧС на территории дома. В июле минимущества направило собственникам уведомления о планируемом возмездном изъятии помещений. Две квартиры уже были переданы государству, остальные жильцы и владелец ресторана, расположенного на первом этаже, отказались покидать здание.

Истцы заявили, что заключение недостоверно, а самих экспертов никто не видел на месте. Они представили альтернативную рецензию от компании "Нижновэксперт", в которой указано, что реальный износ дома составляет лишь 39%, и он не является аварийным. Кроме того, в рецензии отмечено, что в первой экспертизе использовались данные из технического паспорта соседнего здания, что ставит под сомнение корректность выводов.

Тем не менее, судья Ирина Шкинина встала на сторону городской администрации, указав, что мэрия действовала в пределах своих полномочий и соблюла необходимые процедуры. Рецензию "Нижновэксперта" суд не принял во внимание, поскольку она была подготовлена позже и не учитывала воздействие природных факторов, таких как осадки и сильный ветер, на конструктивное состояние здания.

Суд признал режим ЧС законным. Вопрос о правомерности реквизиции имущества будет рассматриваться отдельно в июле.

Несмотря на то, что в заключении "Интеграла" говорится о необходимости сноса, представители минимущества подчеркивают: разрушать историческое здание власти не планируют. После изъятия помещений его намерены отреставрировать, однако о будущих функциях особняка пока не сообщается.

Собственники помещений не намерены сдаваться и планируют подать апелляцию. Они указывают, что с момента составления экспертизы в ноябре 2023 года власти не предприняли никаких мер по ограничению доступа в здание.

Более того, за несколько дней до судебного заседания, подтвердившего наличие ЧС, в ресторане "Самовар да утки", расположенном на первом этаже дома, ужинал губернатор Глеб Никитин с семьей.

Ранее сообщалось, что министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области объявило конкурс на продажу усадьбы XIX века за 1 рубль. 

 

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Теги:
ОКН Суд ЧС
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