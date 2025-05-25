Маршруты трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде временно сократят Общество

Фото: Кира Мишина

Движение трамваев по маршрутам № 6 и № 7 временно изменится 20 и 21 июня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил региональный минтранс.

В указанные дни с 10:00 до 15:30 трамваи этих маршрутов будут курсировать только в границах Сормовского кольца.

Причиной корректировки стало проведение работ по кронированию деревьев на участке между станцией метро "Буревестник" и Московским вокзалом. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности при выполнении работ по уходу за зелеными насаждениями вдоль трамвайных путей.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом изменений в движении общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что с 24 июня в связи с началом восстановления трамвайной стрелки на улице Кулибина, временно будет прекращено движение трамваев под номерами №22 и №417. На этот период увеличат количество электробусов маршрута Э‑11.