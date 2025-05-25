Еще один игрок покинул ФК "Пари НН" Спорт

Полузащитник футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Антон Мухин продолжит карьеру в саратовском "Соколе". Об этом сообщается в соцсетях команды.

20-летний игрок будет выступать за волжан в сезоне 2025/2026 на правах аренды. "Сокол" завершил минувший сезон на 16-й строчке Первой лиги. Соглашение между клубами рассчитано на один год.

Мухин провел за "Пари НН" 18 матчей в различных турнирах с тех пор, как присоединился к клубу в 2022 году.

В начале 2024 года футболист отправился в аренду в "Динамо-Владивосток", но после шести матчей досрочно вернулся в Нижний Новгород.

Напомним, исполком РФС принял решение оставить нижегородский клуб в Российской премьер-лиге. "Пари НН" занял место подмосковных "Химок", которые лишились лицензии и не примут участие в следующем сезоне.

После этого стало известно, что команду возглавил 37-летний Алексей Шпилевский, который приводил к чемпионству кипрский и казахстанский клубы. А после назначения нового главного тренера "Пари НН" попрощался с капитаном Кириллом Гоцуком, у которого истек срок действия контракта.

Ранее сообщалось, что новый наставник ФК "Пари НН" рассказал о планах на грядущий сезон.