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Спорт

Еще один игрок покинул ФК "Пари НН"

19 июня 2025 13:42  [122] Спорт
Еще один игрок покинул ФК Пари НН

Полузащитник футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Антон Мухин продолжит карьеру в саратовском "Соколе". Об этом сообщается в соцсетях команды.

20-летний игрок будет выступать за волжан в сезоне 2025/2026 на правах аренды. "Сокол" завершил минувший сезон на 16-й строчке Первой лиги. Соглашение между клубами рассчитано на один год.

Мухин провел за "Пари НН" 18 матчей в различных турнирах с тех пор, как присоединился к клубу в 2022 году. 

В начале 2024 года футболист отправился в аренду в "Динамо-Владивосток", но после шести матчей досрочно вернулся в Нижний Новгород.

Напомним, исполком РФС принял решение оставить нижегородский клуб в Российской премьер-лиге. "Пари НН" занял место подмосковных "Химок", которые лишились лицензии и не примут участие в следующем сезоне.

После этого стало известно, что команду возглавил 37-летний Алексей Шпилевский, который приводил к чемпионству кипрский и казахстанский клубы. А после назначения нового главного тренера "Пари НН" попрощался с капитаном Кириллом Гоцуком, у которого истек срок действия контракта. 

Ранее сообщалось, что новый наставник ФК "Пари НН" рассказал о планах на грядущий сезон.

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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