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Общество

Кстовское военно-инженерное училище будет восстановлено

23 июня 2025 10:00  [140] Общество
Кстовское военно-инженерное училище будет восстановлено

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области рассматривается возможность восстановления Кстовского военно-инженерного училища. Об этом сообщил военный комиссар региона Сергей Агафонов в эфире телеканала "Волга 24".

По его словам, возвращение учебного заведения станет важным шагом для области, поскольку позволит жителям региона получать офицерскую профессию на малой родине.

Агафонов отметил, что в случае открытия училища туда переведут часть абитуриентов, которые в 2025 году планируют поступать в инженерное училище в Тюмени.

Он также подчеркнул, что образование и полное гособеспечение будет доступно не только для юношей, но и для девушек.

Ранее сообщалось, что Совфеде одобрили законопроект о льготном приёме в вузы детей военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на территории Российской Федерации.

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Теги:
Военные Кстово Образование
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