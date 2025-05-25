Кстовское военно-инженерное училище будет восстановлено

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В Нижегородской области рассматривается возможность восстановления Кстовского военно-инженерного училища. Об этом сообщил военный комиссар региона Сергей Агафонов в эфире телеканала "Волга 24".
По его словам, возвращение учебного заведения станет важным шагом для области, поскольку позволит жителям региона получать офицерскую профессию на малой родине.
Агафонов отметил, что в случае открытия училища туда переведут часть абитуриентов, которые в 2025 году планируют поступать в инженерное училище в Тюмени.
Он также подчеркнул, что образование и полное гособеспечение будет доступно не только для юношей, но и для девушек.
Ранее сообщалось, что Совфеде одобрили законопроект о льготном приёме в вузы детей военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на территории Российской Федерации.
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