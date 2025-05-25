Кстовское военно-инженерное училище будет восстановлено Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области рассматривается возможность восстановления Кстовского военно-инженерного училища. Об этом сообщил военный комиссар региона Сергей Агафонов в эфире телеканала "Волга 24".

По его словам, возвращение учебного заведения станет важным шагом для области, поскольку позволит жителям региона получать офицерскую профессию на малой родине.

Агафонов отметил, что в случае открытия училища туда переведут часть абитуриентов, которые в 2025 году планируют поступать в инженерное училище в Тюмени.

Он также подчеркнул, что образование и полное гособеспечение будет доступно не только для юношей, но и для девушек.

Ранее сообщалось, что Совфеде одобрили законопроект о льготном приёме в вузы детей военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на территории Российской Федерации.