Дом Щелокова в Нижнем Новгороде готовят к открытию после реставрации

Объект культурного наследия регионального значения Дом Щелокова, расположенный в центре Нижнего Новгорода, проходит финальные этапы подготовки к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на областное предприятие "Регнедвижимость".
Здание находится по адресу: улица Варварская, 8 (литера З). Его реставрация завершена еще в 2021 году. С тех пор к дому подвели все необходимые инженерные коммуникации.
Сейчас специалисты обсуждают возможные сценарии дальнейшего использования исторического объекта. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Постройку дома относят к 1820 году. Предположительно, его возвели по проекту архитектора Ефимова. Здание является ярким образцом деревянного зодчества периода классицизма.
Напомним, что реставрация ОКН "Дом Щелокова" ведется с 2021 года.
Ранее сообщалось о переносе сроков ремонта Музея нижегородской интеллигенции.
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