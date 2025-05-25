Дом Щелокова в Нижнем Новгороде готовят к открытию после реставрации Культура и отдых

Объект культурного наследия регионального значения Дом Щелокова, расположенный в центре Нижнего Новгорода, проходит финальные этапы подготовки к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на областное предприятие "Регнедвижимость".

Здание находится по адресу: улица Варварская, 8 (литера З). Его реставрация завершена еще в 2021 году. С тех пор к дому подвели все необходимые инженерные коммуникации.

Сейчас специалисты обсуждают возможные сценарии дальнейшего использования исторического объекта. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Постройку дома относят к 1820 году. Предположительно, его возвели по проекту архитектора Ефимова. Здание является ярким образцом деревянного зодчества периода классицизма.

Напомним, что реставрация ОКН "Дом Щелокова" ведется с 2021 года.

Ранее сообщалось о переносе сроков ремонта Музея нижегородской интеллигенции.