Мошенники создали фейковый аккаунт Евгения Чинцова

Фото: телеграм-канал Евгения Чинцова

Мошенники выдают себя за председателя думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Чинцова, фейковый профиль используют неизвестные лица, которые рассылают сообщения от его имени.

"Пожалуйста, обращайте внимание на то, от кого вам приходят сообщения и не отвечайте на сомнительные запросы", - призвал спикер муниципального парламента.

Напомним, это уже не первый случай подобного мошенничества в регионе. Ранее фейковые аккаунты уже создавались от имени губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и министра экологии Нижегородской области Владимира Тужилина.

Кроме того, неизвестные распространяют поддельные видео с губернатором.