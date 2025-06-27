В России предложили создать реестр иностранных телефонных аферистов Политика

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с инициативой сформировать специальный реестр телефонных мошенников, действующих из-за рубежа. Как сообщает портал 360.ru, соответствующий документ уже поступил в распоряжение редакции.

По мнению парламентария, необходимо создать публичную базу данных, в которую будут включаться как физические, так и юридические лица, замешанные в телефонных схемах обмана за границей. При этом, считает он, важно, чтобы система обладала интуитивно понятным интерфейсом и позволяла автоматизировать обмен данными с банками, телеком-компаниями и IT-организациями для оперативного выявления новых злоумышленников.

Сергей Миронов подчеркнул, что проблема телефонного и интернет-мошенничества в стране становится всё более острой. По его словам, ежедневно в России совершаются сотни тысяч подобных звонков, а злоумышленники, используя манипуляции и психологическое давление, вынуждают граждан переводить средства на сомнительные счета.

Он также привёл статистику: за прошлый год в России было зарегистрировано свыше 700 тысяч случаев мошенничества — на 14% больше по сравнению с 2023 годом. Банки сообщают о троекратном росте количества жалоб от клиентов, столкнувшихся с аферистами. Ущерб от преступной деятельности составил около 200 миллиардов рублей. В то же время, в первом квартале 2025 года банковские службы безопасности смогли предотвратить более 170 тысяч атак на сумму, превышающую 13 триллионов рублей.

Миронов отметил, что множество преступных групп работает за пределами России, и, несмотря на успешную работу правоохранительных органов, проблема требует системного подхода. Он также заявил, что особую активность проявляют мошенники, действующие с территории Украины, и, по его словам, за их действиями стоят зарубежные спецслужбы.

Ранее сообщалось, что за неделю нижегородцы перевели аферистам 75 млн рублей.