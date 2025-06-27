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Политика

Развитие демографической политики обсудили в Нижнем Новгороде

28 июня 2025 14:33  [108] Политика
Развитие демографической политики обсудили в Нижнем Новгороде

Фото: Институт демографического развития Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прошло выездное заседание экспертного совета при Совете при президенте РФ, который занимается реализацией государственной демографической и семейной политики. Мероприятие провела председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Совет был создан по указу президента России Владимира Путина и возглавляется председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. По словам Лилии Гумеровой, экспертный совет работает как аналитическая и консультативная структура. Она уточнила, что по поручению Валентины Матвиенко в мае 2025 года в правительство РФ были направлены предложения по стратегии поддержки семейной и демографической политики до 2036 года.

Сенатор отметила, что предложения направлены на укрепление института семьи, защиту традиционных семейных ценностей, популяризацию семейного образа жизни и создание стимулов к рождению детей. Также среди приоритетов — улучшение жилищных условий для семей с детьми.

Главной задачей Гумерова назвала повышение престижа многодетных семей. По ее мнению, именно такие семьи являются основой и гордостью страны.

Отдельно она отметила опыт Нижегородской области, где реализуется комплексный подход в этом направлении. В 2024 году в регионе был создан Институт демографического развития, а 2025-2030 годы объявлены Пятилетием семьи. Внедряются современные меры поддержки в формате "одного окна", а предприятия начинают применять корпоративные стандарты демографической устойчивости.

Сейчас, сообщила Гумерова, идет подготовка к следующему заседанию совета, где может быть представлен нижегородский опыт в вопросах поддержки многодетных семей и решения демографических задач. По мнению сенатора, этот опыт будет полезен другим регионам.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о стратегических шагах по повышению демографической устойчивости региона. Он подчеркнул, что главная цель — сделать рождение и воспитание детей естественным и желанным выбором для семей, а также привлечь в регион семьи из других субъектов страны.

В частности, семьи смогут получать по одному миллиону рублей за первого и второго ребенка с учетом федерального маткапитала. За третьего и последующих детей выплата будет полностью покрываться из регионального бюджета. При этом критерии нуждаемости учитываться не будут.

Еще одной мерой стал электронный сертификат "Подарок новорожденному" номиналом 20 тысяч рублей, по которому можно приобретать товары для детей у местных производителей.

Также губернатор сообщил о запуске масштабной программы психологического консультирования женщин, находящихся перед выбором в сфере репродуктивного здоровья. Кроме того, за счет средств регионального бюджета существенно увеличено количество квот на ЭКО. В ближайшие годы в области появятся современные центры репродуктивного здоровья для женщин, мужчин и подростков, а также первая в регионе государственная клиника ЭКО.

Глеб Никитин отметил, что решить демографические вызовы можно только при совместной работе государства и бизнеса. В этой связи в регионе уже подготовлен законопроект, предполагающий поддержку организаций, которые помогают сотрудникам с детьми и будущим мамам.

На заседании также выступил директор Института демографического развития Евгений Журавлев, который представил новые цифровые решения, используемые в рамках демографической стратегии региона.

Руководитель центра "Дети в семье" Светлана Меллер рассказала об актуальных технологиях помощи семьям с детьми в формате "одного окна", реализуемых по модели "Единая система помощи детям".

О пилотных проектах в сфере репродуктивного здоровья проинформировал представитель Общероссийской организации "Деловая Россия" Кирилл Литовченко.

Также участники заседания обсудили ряд законодательных и практических инициатив, касающихся демографии.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появился калькулятор мер соцподдержки семей с детьми. 

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Теги:
демография Семья Совет Федерации
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