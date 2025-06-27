Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
30 июня 2025 14:36  [21] Кологривый и Бондарчук приедут на "Горький fest" в Нижний Новгород
30 июня 2025 14:09  [68] Почти 9000 пассажиров воспользовались мультимодальным маршрутом в Большое Болдино
28 июня 2025 13:31  [417] Музей-филиал "Нижегородский кремль" закрылся по техническим причинам
27 июня 2025 19:00  [586] "Такого Шанхая, как раньше, не будет": Шалабаев высказался о парке имени 1 Мая
27 июня 2025 16:48  [571] Нижегородские народные промыслы признаны лучшими в России
27 июня 2025 14:24  [589] Байк-фестиваль "Берег Маугли" отменили из-за угрозы БПЛА
27 июня 2025 13:06  [581] Валентине Матвиенко и Наталье Кочановой представили выставку изделий НХП на Форуме креативных территорий
27 июня 2025 12:08  [454] Археолог призвал к жестким мерам против расхитителей муромских могильников
27 июня 2025 11:16  [519] Концерт рэпера CMH в Нижнем Новгороде отменили после жалоб жителей
26 июня 2025 18:03  [476] Перспективы развития НХП обсудили в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Почти 9000 пассажиров воспользовались мультимодальным маршрутом в Большое Болдино

30 июня 2025 14:09  [68] Культура и отдых
Почти 9000 пассажиров воспользовались мультимодальным маршрутом в Большое Болдино

Фото: пресс-служба ГЖД

Горьковская магистраль перевезла почти 9 тысяч человек на мультимодальном маршруте Нижний Новгород – Болдино с момента его запуска, который состоялся 29 июня 2024 года.
 
Как отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, свободных мест в составе поезда не было. Многие пассажиры отправились в Большое Болдино целыми семьями.

Маршрут включает в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка с дальнейшей пересадкой на автобус до Большого Болдино. Поезд отправляется из Нижнего Новгорода (ст. Нижний Новгород-Московский) по субботам и воскресеньям в 7:35 и прибывает на станции Ужовка в 11:00. Обратно состав отправляется из Ужовки в 19:08, прибывает в Нижний Новгород в 22:33.
 
Проект реализован ГЖД и АО «ВВППК» при поддержке правительства Нижегородской области с целью развития внутреннего туризма в регионе. Запуск был приурочен к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» является самым знаменитым пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения. Из всех имений, которыми владели родственники писателя, Болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Большое Болдино ГЖД поезда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Комбайн за 25 млн и кибербуханка: что беларусы привезли в Нижний Новгород
27 июня 2025 10:04Комбайн за 25 млн и "кибербуханка": что беларусы привезли в Нижний Новгород
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных