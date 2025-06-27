Почти 9000 пассажиров воспользовались мультимодальным маршрутом в Большое Болдино Культура и отдых

Фото: пресс-служба ГЖД

Горьковская магистраль перевезла почти 9 тысяч человек на мультимодальном маршруте Нижний Новгород – Болдино с момента его запуска, который состоялся 29 июня 2024 года.



Как отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, свободных мест в составе поезда не было. Многие пассажиры отправились в Большое Болдино целыми семьями.

Маршрут включает в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка с дальнейшей пересадкой на автобус до Большого Болдино. Поезд отправляется из Нижнего Новгорода (ст. Нижний Новгород-Московский) по субботам и воскресеньям в 7:35 и прибывает на станции Ужовка в 11:00. Обратно состав отправляется из Ужовки в 19:08, прибывает в Нижний Новгород в 22:33.



Проект реализован ГЖД и АО «ВВППК» при поддержке правительства Нижегородской области с целью развития внутреннего туризма в регионе. Запуск был приурочен к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» является самым знаменитым пушкинским местом в России и памятником культуры федерального значения. Из всех имений, которыми владели родственники писателя, Болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн.